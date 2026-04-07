Cinque gol, tre punti e 5mila euro di ammenda: è il bilancio, in numeri, di Inter-Roma per il club nerazzurro che oggi ha ricevuto la comunicazione da parte del Giudice Sportivo.

“Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della

gara, rivolto ripetutamente all’allenatore della squadra avversaria cori insultanti” si legge nella nota ufficiale che sanziona la società per i cori dei tifosi all’indirizzo di Gian Piero Gasperini, che nonostante le 10 sconfitte consecutive contro l’Inter continua a non godere delle simpatie interiste.

A proposito di provvedimenti disciplinari, in vista di Como-Inter torna a disposizione Carlos Augusto dopo il turno di squalifica mentre resta un unico diffidato agli ordini di Chivu: Petar Sucic.