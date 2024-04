Inter, sarà maxi festa Scudetto: già decise date e luogo

Il vantaggio rassicurante da 14 punti sul secondo posto occupato dal Milan, consente all’Inter di poter pensare già ai festeggiamenti per il ventesimo scudetto. Per i nerazzurri verrà per sempre ricordato come il titolo della seconda stella e per questa ragione avrà bisogno di una festa speciale per celebrarlo nel migliore dei modi.

A tal proposito, come scritto da La Gazzetta dello Sport, la Curva Nord avrebbe già iniziato i preparativi per un evento memorabile. L’Idroscalo di Milano Segrate è stato individuato come il luogo in cui si terranno i festeggiamenti per lo scudetto, i quali avranno luogo su tre giorni – 7, 8 e 9 giugno 2024 – con la presenza di ospiti speciali ancora da annunciare.