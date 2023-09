Inter, ecco perché la prima sconfitta ricorda la scorsa stagione

Si è fermata in modo brusco la marcia dell’Inter in Serie A. I nerazzurri sono stati sconfitti 2-1 in casa, dal solito Sassuolo, ormai bestia nera, soprattutto a San Siro. Una partita giocata male, che rievocato gli spettri del passato.

Gli uomini di Inzaghi sembravano essersi affrancati dai problemi atavici della scorsa stagione, che avevano procurato ben 12 sconfitte in campionato. Invece, come racconta La Gazzetta dello Sport, le debolezze della scorsa stagione sono tornate a galla nel secondo tempo di ieri.

Soprattutto nel secondo tempo, l’Inter è parsa distratta e troppo sicura di sé prima, incapace di reagire con lucidità poi. Una squadra troppo convinta che, come a Empoli, la maggiore forza tecnico-fisica sia già sintomo di vittoria.

Il Sassuolo ha risvegliato l’Inter dal sogno delle prime 5 giornate e annullato il minimo vantaggio in classifica che l’Inter aveva sulle inseguitrici. Ora i nerazzurri sono chiamati a una reazione di carattere. Quanto accaduto in passato, d’altronde, richiede la massima attenzione.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha subito un brutto e inaspettato stop. Lo ha ammesso lo stesso Inzaghi nel post-partita. Inutile, tuttavia, fasciarsi troppo la testa. Anzi, la speranza è che tutto il gruppo possa prendere il lato propedeutico di questa sconfitta, per cercare di superare quei limiti che ancorano caratterizzano alcune prestazioni nerazzurre.