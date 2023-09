Attacco stanco e con poche alternative: Inzaghi cerca una soluzione

In casa Inter lo hanno evidenziato fin da subito: l’infortunio di Arnautovic è un problema rilevante, perché accorcia ulteriormente le rotazioni di un reparto già con gli uomini contati. Le prime difficoltà di questa situazione si sono viste ieri sera contro il Sassuolo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la coppia Thuram-Lautaro Martinez ha mostrato i primi segnali di stanchezza, con il capitano, in particolare, che è sempre partito titolare nelle prime 7 partite stagionali. Per entrambi, ci sarebbe bisogno di riposo, ma le alternative latitano.

Attualmente c’è il solo Sanchez, che però non sembra essere in grado di dare le giuste garanzie. Contro la Real Sociedad il suo ingresso aveva smosso qualcosa; ieri, invece, ha creato solo ulteriore confusione. È il prezzo da pagare con il cileno, capace di grandi guizzi, ma anche di gravi errori.

Ora Inzaghi dovrà trovare una soluzione per far ruotare maggiormente i suoi elementi offensivi, magari inserendo un centrocampista. La coppia d’attacco Thuram-Lautaro dà grandi garanzie, ma se stanca, ha bisogno di qualcuno alla sua altezza, per poter rifiatare.

L’opinione di Passione Inter

Fare dei processi approfonditi dopo una sola sconfitta è esagerato. Al tempo stesso, ieri sera sono emersi alcuni dei limiti più evidenti della rosa dell’Inter. In attacco, se la coppia titolare va in difficoltà, mancano ricambi all’altezza. Si tratta di un problema in parte già noto, al quale però va posto rimedio al più presto.