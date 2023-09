Inter ribaltata nel secondo tempo: non succedeva dal… Derby!

La sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo è arrivata improvvisa e inaspettata. I nerazzurri non hanno trovato la sesta vittoria consecutiva in Serie A, nonostante abbiano concluso il primo tempo in vantaggio. Una rimonta insolita in casa interista, che non si vedeva da oltre un anno e mezzo.

L’ultima volta, infatti, accadde il 15 febbraio del 2022, nel Derby contro il Milan, segnato dalla doppietta di Giroud tra il 75′ e il 78′. Da quella partita, che riaprì la corsa Scudetto due stagioni fa, l’Inter non era più stata rimontata dopo aver concluso il primo tempo avanti nel punteggio.

Non ci sono grandi simbolismi premonitori da leggere, si tratta solo di una curiosità statistica, che però può essere un utile campanello d’allarme: allentare troppo la tensione, convinti di essere superiori perché in vantaggio è un errore madornale da non ripetere più.