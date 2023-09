Il Sassuolo si conferma bestia nera: numeri record a San Siro

L’Inter non riesce a centrare la sesta vittoria consecutiva in Serie A e, addirittura, incassa la prima sconfitta stagionale. A battere i nerazzurri è stato il solito Sassuolo, che a San Siro riesce quasi sempre a trovare il modo per arrivare al risultato positivo, se non proprio alla vittoria.

Lo dicono i numeri: in 11 partite in casa dell’Inter, i neroverdi hanno portato a casa più vittorie che sconfitte: 5 successi, 4 vittorie dell’Inter e 2 pareggi. Inoltre, dopo le prime due gare in Serie A, nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015, i nerazzurri non hanno mai trovato due vittorie consecutive con gli emiliani.

Paradossalmente, ai nerazzurri va un po’ meglio con le sfide in trasferta. Al Mapei Stadium, infatti, i nerazzurri hanno vinto 6 volte, sebbene siano comunque arrivate 4 sconfitte. Un passivo non proprio esaltante, che gli uomini di Inzaghi potranno migliorare il prossimo 5 maggio, vendicando anche la sconfitta di ieri sera-