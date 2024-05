Come l’Inter guadagnerà 250 milioni dallo scudetto

La gioia è ancora tangibile e non può essere altrimenti: l’Inter ha vinto uno scudetto storico per definizione, quello della seconda stella, e lo ha fatto nella maniera più incredibile, conquistandolo in casa del Milan in una notte leggendaria. L’euforia in casa nerazzurra è diffusa e il successo fa sorridere non solo i tifosi, ma anche le casse del club, destinate a lievitare. Come? Lo spiega La Gazzetta dello Sport.

Il valore dei giocatori

Quando domini un campionato e sei capace di mantenere un rendimento altissimo per tutta la stagione, è normale che i principali artefici del trionfo vedano alzare il proprio valore di mercato. È il caso di cinque big su tutti nella rosa dell’Inter. Lautaro Martinez passa – almeno secondo le stime del club – da una valutazione di 80 milioni a una di 120; Marcus Thuram, arrivato a zero ma con valore del cartellino sui 30 milioni, oggi ne vale 85; Hakan Calhanoglu partiva da 30 e oggi tocca quota 50; Nicolò Barella valeva 70 e oggi la quotazione è di 85; Alessandro Bastoni da 50 è passato a 70.

In totale, parliamo di un incremento sul valore dei cartellini di questi cinque giocatori di 150 milioni di euro, se consideriamo la quotazione a inizio annata e pesiamo la crescita durante la stagione.

L’area marketing

Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate, è fra chi si gode il trionfo ed è pronto a farlo fruttare in termini di introiti. Gli incassi da sponsor e l’aumento del valore del brand porteranno circa 16 milioni di euro nelle casse di Viale della Liberazione.

Un capitolo importante è legato alla nuova maglia e in generale alla linea di abbigliamento dedicata allo scudetto, oltre alle varie iniziative che saranno organizzate nelle prossime settimane: il club si aspetta di incassare qualcosa come 50 milioni di euro. Gli Inter Store sono presi d’assalto e da qui al 30 giugno la stima fatta dell’incasso è di 17,5 milioni, mentre per la stagione 2024-25 – quando verrà lanciata la prima divisa con due stelle – gli introiti attesi sono nell’ordine dei 25 milioni.

I diritti tv

Da non tralasciare la voce legata ai diritti tv perché, a differenza delle altre due modalità, rappresenta entrate certe e già pattuite. L’Inter riceverà 23,1 milioni dalla Lega Serie A come quota garantita a chi vince lo scudetto, da sommare ai 10 milioni aggiuntivi in arrivo dalla UEFA e indirizzati ai campioni nazionali nei propri tornei.