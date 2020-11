TMW – Inter, Sensi ha svolto l’ultimo allenamento in gruppo: cosa filtra verso il Sassuolo

Sta finalmente per giungere il tempo del riscatto di Stefano Sensi. Il centrocampista ha oramai ripreso ad allenarsi interamente con il gruppo e sta per tornare a piena disposizione di Antonio Conte. Come scritto da tuttomercatoweb.com, il calciatore ha svolto insieme ai compagni tutta la rifinitura di quest’oggi in vista del match di domani sera in Champions League contro il Real Madrid, di certo un buon segnale che lascia ben sperare soprattutto per il prossimo weekend.

Il calciatore, infatti, difficilmente verrà convocato per il match di domani contro il Madrid, e qualora dovesse anche andare solo in panchina avrebbe pochissime chance di poter entrare in campo. Piuttosto, come era già stato ampiamente stabilito dal nuovo piano di recupero inaugurato dallo staff medico dell’Inter alla vigilia degli impegni delle nazionali, Sensi dovrebbe tornare a disposizione dell’elenco dei convocati in occasione grande sfida di sabato in casa del suo ex Sassuolo.

