L’ex mental coach di Inzaghi: “E’ un fuoriclasse, ecco come ha reagito”

Corapi, sottolineando le grandi capacità di dell'allenatore dell'Inter, ha spiegato come Inzaghi sia uscito da un momento che sembrava complicatissimo per la sua squadra: "Simone si è concentrato, ha comunicato sicuramente in maniera diversa con i calciatori e i calciatori l’hanno seguito. Si è vista una reazione finalmente di squadra e quando c’è una reazione di gruppo e non individuale, con i campioni che ha l’Inter, è chiaro che la prestazione venga fuori".