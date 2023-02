La Repubblica – Inzaghi non rischia, ma l’Inter valuta. E segue anche Thiago Motta

Sul tecnico del Bologna anche il PSG

Redazione Passione Inter

Settima sconfitta in campionato per l'Inter e nel mirino finisce per l'ennesima volta il tecnico Simone Inzaghi. La dirigenza conferma la fiducia nel tecnico fino al termine della stagione, quando poi le valutazioni si faranno più approfondite. Anche se già ora i ragionamenti sul futuro della panchina nerazzurra sono iniziati.

La Repubblica nella sua edizione odierna si lancia anche un'ipotesi suggestiva. Nelle varie ipotesi, infatti, secondo il quotidiano sarebbe finito anche il nome di ThiagoMotta come possibile erede di Inzaghi in caso di esonero. Il tecnico del Bologna piace sempre più, tant'è che viene segnalato anche in orbita PSG. Solo un'ipotesi comunque, ad ora.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Thiago Motta sta facendo un gran lavoro al Bologna portando idee e calcio di livello. Ha tutto per compiere un percorso che lo porterà ad allenare una big. L'Inter però prima deve chiarire cosa vuol fare con Simone Inzaghi: confermarlo solo perché non si hanno idee sul come sostituirlo sarebbe l'errore più grande. Allo stesso temo pensare che cambiare Inzaghi possa risolvere magicamente tutti i problemi, sembra francamente riduttivo. Spetta alla dirigenza dimostrare di avere una visione a medio termine che vada oltre i risultati.