UFFICIALE – Inter-Torino, arbitra La Penna: tre vittorie su tre con i nerazzurri

In vista del ritorno del campionato, con in programma la sfida tra Inter e Torino, è stata ufficialmente resa nota la designazione arbitrale per il match di San Siro. Arbitrerà La Penna, con gli assistenti Cecconi e Di Vuolo; come quarto uomo ci sarà Pasqua, con Abisso e Galetto in sala VAR.

I precedenti sorridono ai nerazzurri: nelle tre sfide in cui La Penna ha arbitrato l’Inter, contro Bologna, Lecce ed Empoli, sono arrivate tre vittorie. Per quanto riguarda le partite dirette con in campo i granata, invece, si tratta di cinque precedenti così distribuiti: due vittorie (contro Cagliari e Chievo Verona), un pareggio (contro l’Hellas Verona) e due sconfitte (contro Cagliari e Parma) per il Torino.

