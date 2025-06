Inter U23: i dettagli di nome squadra, ritiro e allenatore

Manca solo l’ufficialità e poi la formazione Under 23 dell’Inter potrà essere realtà. Questo progetto della seconda squadra nerazzurra è un obiettivo al quale Marotta, Ausilio e Baccin lavorano da mesi e adesso – dopo l’esclusione della Spal dal prossimo campionato di Serie C – può diventare realtà e iniziare a crescere (QUI PER LEGGERE I PRIMI NOMI DELLA ROSA).

Il fine di questa Inter U23 sarà quello di far crescere in fretta dei giovani che possano essere utili anche a Cristian Chivu in prima squadra in Serie A. L’allenatore di questo giovane gruppo nerazzurro in Serie C sarà l’ex tecnico della Primavera, Stefano Vecchi, che vanta anche diverse esperienze in questa categoria come l’ultima al Vicenza.

La preparazione dei ragazzi – che giocheranno le gare di C in casa a Monza – partirà il 14 luglio, prima alla Pinetina e poi a Riscone di Brunico. Resta ancora da capire quale sarà il nome ufficiale della squadra che verrà presto comunicato ufficialmente dalla società. Secondo Calciomercato.com, non si può escludere che alla fine si opti per un classico “Inter Under 23”.