TUTTO sull’Under 23 dell’Inter: rosa, campionato e stadio

Una delle grandi novità dell’Inter per questa estate 2025 è la creazione di una seconda squadra professionistica che parteciperà al campionato di Serie C della prossima stagione. Dopo la mancata iscrizione della Spal alla prossima stagione, nella terza serie del calcio italiano c’è spazio per una formazione Under 23 di un club di Serie A.

Spazio quindi all’Inter U23 che attende di scoprire in quale dei tre gironi di C sarà inserita l’anno prossimo. L’allenatore sarà Stefano Vecchi, ex tecnico dei nerazzurri in Primavera e per una breve parentesi anche in prima squadra con un ruolo ad interim nel 2017 dopo l’esonero di Stefano Pioli.

Le partite interne di questa squadra dovrebbero essere giocare a Monza. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la rosa dei questa formazione nerazzurra giovanile sarà composta da tanti giovani rientranti dai vari prestiti nell’ultima stagione e anche da parecchi dei migliori talenti che hanno vinto il campionato Primavera 1 2024/25.

Ci si aspetta quindi una rosa composta da elementi di talento come i portieri Alessandro Calligaris, Paolo Raimondi, i difensori Gabriele Re Cecconi, Christos Alexiou, Alessandro Fontanarosa, Matteo Cocchi, Mike Aidoo, Francesco Stante; i centrocampisti Ebenezer Akinsanmiro, Luca Di Maggio, Mattia Zanchetta, Thomas Berenbruch, Luka Topalovic e infine gli attaccanti Issiaka Kamate, Amadou Sarr, Jan Zuberek, Matteo Lavelli, Giacomo De Pieri e Matteo Spinaccè.