2 ADDII in difesa senza Inzaghi: Marotta prepara le cessioni

In questo mercato estivo gli uomini mercato dell’Inter sono chiamati a ringiovanire l’organico della prima squadra con cui dovrà lavorare Cristian Chivu nella prossima stagione. Per farlo si cercherà di sostituire alcuni giocatori più esperti presenti in rosa con altri giovani talenti acquistati proprio nel corso del calciomercato.

Uno dei reparti in cui si stanno cercando delle nuove forze fresche è quello difensivo, dove ci sono già due nuovi giovani nel mirino. Per far spazio in rosa a questi rinforzi servirà necessariamente l’uscita di altri giocatori dal reparto arretrato e senza più la presenza di Simone Inzaghi in panchina ci sono due giocatori che sono già in bilico.

Secondo La Gazzetta dello Sport, gli indiziati all’addio all’Inter dopo l’arrivo di Chivu in panchina sono Yann Aurel Bisseck, sul quale c’è il West Ham e i nerazzurri sperano in una ricca offerta per una corposa plusvalenza e anche Francesco Acerbi che invece potrebbe essere lasciato libero dopo il Mondiale per Club visti i suoi 37 anni.