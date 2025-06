Due opzioni giovani per la difesa: a Chivu la SCELTA

La sessione estiva di mercato per l’Inter quest’anno è cominciata presto perché grazie alla breve finestra straordinaria che la FIFA ha inserito in questi primi giorni di giugno causa, Mondiale per Club, sono già stati ufficializzati due nuovi innesti come Sucic e Luis Henrique che voleranno negli Stati Uniti con i nerazzurri.

Un altro reparto che necessita di rinforzi giovani per il futuro e anche per abbassare fin da subito l’età media come vuole Oaktree, è quello difensivo. Ci sono due nomi di giovani segnati al momento tra i principali obiettivi sul taccuino dell’Inter e il nuovo allenatore nerazzurro Cristian Chivu potrà quindi dare un suo parere.

Come sottolinea il Corriere dello Sport in edicola oggi, l’Inter segue da tempo Giovanni Leoni del Parma e Cristhian Mosquera del Valencia. Entrambi sono molto giovani ma talentuosi e inoltre il secondo ha il contratto in scadenza con il club spagnolo a giugno 2026 e potrebbe quindi arrivare anche a costi contenuti.