Dall’Argentina: l’Inter punta un nuovo talento, sfida in Europa

Il processo di ringiovanimento che Oaktree vuole attuare nella rosa dell’Inter passerà necessariamente dall’arrivo di nuovi talenti che possono crescere in futuro, come testimoniato già dagli arrivi ufficiali di Luis Henrique e di Petar Sucic. Per abbassare l’età media dell’organico nerazzurro, la dirigenza continua a seguire tanti giocatori in tutto il mondo.

Secondo le ultime voci di mercato che provengono dal Sud America, l’Inter avrebbe messo nel mirino una nuova giovane promessa argentina che potrebbe far comodo alla squadra di Cristian Chivu sia per il presente che per il futuro. Il suo nome è Milton Delgado ed è un mediano classe 2005 di proprietà del Boca Juniors.

La notizie viene riportata dal media argentino, ElCrackDeportivo secondo cui il Boca Juniors vorrebbe inserire una clausola da circa 20 milioni di dollari prima che l’Inter o altri grandi club europei facciano un tentativo per portare nel vecchio continente Delgado, centrocampista centrale anche della Nazionale Under 20 dell’albiceleste.