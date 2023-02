Inter-Udinese, le parole di Inzaghi nel post partita

VITTORIA - "Sapevamo della difficoltà della partita. L'Udinese è tecnica e fisica, ti mette in difficoltà. Ottimo primo tempo, con il neo della palla persa in uscita. Dovevamo prestare più attenzione. Ma sono soddisfatto della vittoria".

ROTAZIONI - "Abbiamo bisogno di tutti. Oggi chi ha giocato e chi è subentrato ha fatto un grandissimo lavoro. Dovrebbero giocare tutti per l'impegno che ci mettono, ma un allenatore deve fare scelte".

BALLOTTAGGI - "L'importante è avere questi ballottaggi dove fare scelte. Abbiamo fatto i primi quattro mesi con difficoltà e i ragazzi sono stati bravi. L'esperienza mi dice di aspettare perché i giorni successivi sono i più importanti. Bisogna fare delle scelte quotidianamente e si cerca di fare sempre il meglio per l'Inter".

LUKAKU - "Secondo me sta migliorando partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Abbiamo grandissima fiducia in lui. Ci sta mettendo tutto l'impegno. L'anno scorso ha avuto qualche problema a Londra e qui ha avuto una lesione importantissima. Se sta giocando tante partite titolare vuol dire che sta bene, ma può crescere. Le partite gli faranno ritrovare la condizione migliore".

HANDANOVIC -"Ha giocato Handanovic e lo avrebbe fatto anche prima, ma avuto qualche problemino. Si tratta di un portiere importante che ci serve tantissimo per la sua esperienza e per far tirare il fiato a Onana che ha giocato tante partite consecutive".