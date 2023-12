Inter-Udinese, Inzaghi prepara una clamorosa novità di formazione

L’Inter arriva alla sfida con l’Udinese di sabato sera (ore 20:45) in piena emergenza fra reparto difensivo e corsia di destra, costringendo Simone Inzaghi a trovare soluzioni alternative o addirittura mai sperimentate finora.

I nerazzurri, infatti, saranno certamente privi di tre elementi: Dumfries, De Vrij e Pavard. Solo Bastoni dovrebbe recuperare, ma è possibile che il tecnico scelga di farlo partire dalla panchina. Ma se a sinistra l’ottima prova di Carlos Augusto contro il Napoli potrebbe spingere Inzaghi a riproporlo in quella posizione, è lo slot di esterno destro a rappresentare il vero problema in ottica Udinese.

Inzaghi, sulla carta, avrebbe due possibilità. La prima è impiegare Darmian da quinto, inserendo eventualmente Bisseck fra i tre dietro. La seconda risponde al nome del naturale sostituto di Dumfries, arrivato per alternarsi con l’olandese. Parliamo di Cuadrado, sul quale però sorgono degli interrogativi in merito alla tenuta atletica. Il colombiano non è ancora al 100% e si tratterebbe della sua prima partita da titolare, dopo gli spezzoni recenti contro Juventus, Benfica e Napoli (con tanto di assist per Thuram).

E allora ecco che nasce la terza, inedita soluzione: Davide Frattesi da quinto, esterno destro a tutta fascia. Simone Inzaghi sta valutando la possibilità, al momento è un’idea, ma fra domani e dopodomani prenderà una decisione in merito. Si tratta di un ruolo mai ricoperto dall’ex Sassuolo, che in carriera ha sempre dato il meglio da mezzala pura, mostrando ottime doti in fatto di corsa e tenuta difensiva, oltre che negli inserimenti offensivi. Caratteristiche che ne fanno un candidato a sostituire Dumfries, il quale tornerà con tutta probabilità solo dopo Natale.