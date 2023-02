Inter-Udinese 3-1, le pagelle: Mkhitaryan segna un gol splendido. Lautaro sbaglia, ma rimedia subito

HANDANOVIC 6 - Inoperoso nei primi quaranta minuti di gara. Viene punito al primo tiro in porta, ma non ha particolari colpe.

ACERBI 6.5 - Spreca una buona occasione in attacco nel primo tempo, sbagliando l'ultimo passaggio di testa. In difesa amministra senza particolari patemi, anche se la fisicità di Becao non è facilissima da gestire. Nel finale è sempre molto attento in chiusura.