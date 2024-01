A pochi minuti da Inter-Hellas Verona, gara valida per la 19a giornata del campionato di Serie A, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN, per commentare l’impegno imminente e il ritorno in campo di Lautaro Martinez.

Queste le sue parole:

“Il rischio più di grande di oggi è sottovalutare la partita? Sì. Non è uno scontro diretto, ma è un avversario di valore, ben allenato e ci vorrà un’ottima Inter”.

“Sia lui che Dimarco hanno avuto problemi simili che non abbiamo sottovalutato. Abbiamo fatto un buon percorso con lo staff medico, poi ho fatto delle valutazioni diverse a seconda della partita che incontriamo. Stanno bene tutti e due”.

“Alla squadra ho chiesto di rimanere focalizzati sulla partita di oggi. Vogliamo chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi”.