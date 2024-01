L’Inter apre il suo 2024 e lo fa sfidando il Verona a San Siro, sabato 6 gennaio alle ore 12:30. I nerazzurri, che hanno visto la Juventus accorciare a -2 nell’ultimo turno, vogliono tenersi la vetta della classifica e ricominciare a macinare punti, dopo aver vinto solo due delle ultime cinque partite fra tutte le competizioni.

Simone Inzaghi dovrebbe ritrovare la rosa al completo, ad eccezione di Juan Cuadrado. Torneranno fra i convocati, infatti, anche Lautaro e Dimarco, assenti contro Lecce e Genoa.

Il tecnico potrebbe decidere, tuttavia, di farli iniziare dalla panchina. In difesa è previsto, invece, il ritorno di Pavard da titolare a due mesi dal brutto infortunio di Bergamo. Un altro rientro dal primo minuto potrebbe essere quello di Dumfries, con un possibile turno di riposo – dopo tanta fatica – per Darmian, il quale però potrebbe essere anche impiegato a sinistra. Insomma, tanti dubbi per Inzaghi, con una sola certezza: il centrocampo sarà quello titolare.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Verona: