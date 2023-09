Un elemento cruciale della rosa, sia a livello tecnico che di spogliatoio. Federico Dimarco, con il passare del tempo, si sta rivelando un giocatore sempre più imprescindibile per l’Inter: dal punto di vista del rendimento in campo sta dimostrando di essere uno dei migliori esterni in circolazione (in Italia e non solo), oltre ad essere un simbolo nerazzurro. Due ragioni che lo rendono troppo prezioso per Simone Inzaghi e per la società.

Ecco perché i discorsi per il rinnovo, nonostante la scadenza attuale nel 2026 non richiederebbe chissà quale fretta, si stanno intensificando nell’ultimo periodo. Come ammesso dallo stesso Marotta, prolungare il contratto di Dimash è “doveroso”, una priorità: il club vuole ricompensare il proprio esterno con un adeguamento e un accordo di maggior durata. In questo senso, piovono ulteriori conferme: secondo il giornalista Nicolò Schira, la firma – che lo legherà ai nerazzurri fino al 2028 – è sempre più vicina. Federico Dimarco e l’Inter, la storia insieme è destinata a continuare.