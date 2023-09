Presto di nuovo insieme. E ancora per tanto tempo. O almeno questa è l’intenzione. Beppe Marotta e la dirigenza nerazzurra hanno iniziato a gettare le basi per il rinnovo di Federico Dimarco. Nonostante la scadenza del contratto non sia imminente, è nel 2026, c’è la volontà di entrambe le parti di prolungare l’accordo. E in particolare della dirigenza di ricompensare Dimash per quanto mostrato sul campo.

La prima conferma di tutto ciò è arrivata dai diretti interessati, in occasione del Premio Gentleman (in cui sono stati premiati sia Marotta che Dimarco). L’amministratore delegato, a tal proposito, ha affermato: “Per Federico posso solo dire che un prolungamento è doveroso quando i giocatori manifestano concretamente un senso d’appartenenza. È giusto recepire questa volontà e quindi quanto prima ci metteremo attorno a un tavolo“. Anche Dimarco, dal canto suo, ha ribadito il desiderio di restare nerazzurro ancora per molto: “Essere nato con la maglia dell’Inter addosso fa un bell’effetto, ma me la sono guadagnata in pianta stabile nel percorso. Rivedendo il mio passato sono veramente orgoglioso di vestire questi colori“.

Ma non solo loro due. Anche Fabrizio Romano, esperto giornalista in tema mercato, ha confermato tutto: “L’Inter a breve farà passi avanti sul rinnovo di Dimarco: tra poco inizieranno le trattative per prolungare il contratto del laterale italiano”.

Sulla volontà delle due parti non sembrano esserci dubbi, ora l’intesa andrà trovata sull’ingaggio e sulla durata del prolungamento. Ma i presupposti fanno ben sperare il popolo interista: Dimarco sembra destinato a rimanere nerazzurro ancora per molto.