Perché non è più il presidente, altrimenti sarebbe stato quasi certamente il suo nuovo pupillo. Davide Frattesi sembra aver conquistato Massimo Moratti, che in un’intervista a il Quotidiano Sportivo si è permesso di dare un suggerimento a Inzaghi sulla formazione da schierare nel derby con il Milan: “Frattesi lo farei partire dal primo minuto, è troppo in forma! E Inzaghi mi piace, ma se lo mette titolare… ancora di più”.

Ma anche la possibilità di ricomprare l’Inter, il marcatore che si augura contro i rossoneri e il suo giocatore preferito di tutti i tempi: ecco una parte della chiacchierata tra l’ex patron nerazzurro e il QS:

FRATTESI TITOLARE – “Qui parlo solo da tifoso. Allo stadio vado poco, vedo tutto in tv. Mi piace come Inzaghi fa giocare la squadra. Se inserisce Frattesi nel derby giuro che mi piace ancora di più. Magari dopo se vuole parliamo anche un po’ di storia del Derby, però prima mi lasci mandare un messaggio da tifoso a Simone Inzaghi… Sabato io Frattesi lo metterei dal primo minuto! È troppo in forma per partire dalla panchina”.

DERBY – “Una stracittadina così è da brividi. Spero la decida Thuram, è un attaccante moderno e ha già conquistato noi tifosi”.

RICOMPRARE L’INTER? – “Sa, ogni tanto mia moglie scherzando me lo suggerisce: quando te la ricompri, la tua fidanzata? Vede, sentimenti a parte non ci sono più le condizioni. È cambiato il mondo, per tutti. Poi adesso sono arrivati pure i sauditi, che hanno risorse praticamente infinite”.

GIOCATORE PREFERITO – “Mario Corso. Assolutamente. Genio puro. E dopo di lui Ronaldo. Il brasiliano faceva le stesse cose di Pelé e Maradona, ma a velocità superiore”.