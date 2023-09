E adesso testa solamente al derby. Con il ritorno odierno dei tre sudamericani, Lautaro, Sanchez e Cuadrado, può dirsi definitivamente conclusa la sosta per le nazionali: ora l’Inter è di nuovo al completo e Inzaghi può quindi preparare nel migliore dei modi la sfida con il Milan di sabato sera. Non resta molto tempo, solo due giorni, ma va sfruttato al massimo.

Come detto, oggi è previsto il rientro alla Pinetina degli ultimi tre, dopo l’arrivo negli scorsi giorni degli altri calciatori. Nonostante siano stati ben 17 i giocatori impegnati con le rispettive selezioni, la buona notizia in casa nerazzurra è che non ci sono stati infortuni gravi.

L’unico che ha destato qualche preoccupazione è Juan Cuadrado. L’esterno ex Juve è uscito all’intervallo nella gara di venerdì scorso contro il Venezuela: inizialmente si pensava fosse un problema muscolare, ma poi il vice ct colombiano ha svelato essere una tendinite. Nella gara successiva, contro il Cile, El Panita è rimasto a riposo, in panchina. Come scrive Il Corriere dello Sport, saranno da valutare nelle prossime ore le sue condizioni per capire se e quanto potrà essere impiegato nel derby.

L’altro sudamericano che ha fatto scattare un piccolo allarme negli scorsi giorni è Alexis Sanchez, che sembrava vittima di una presunta anemia. In realtà El Niño, dopo aver saltato la trasferta con l’Uruguay, è sceso regolarmente in campo nell’ultimo incontro contro la Colombia e ha giocato tutta la partita: una dimostrazione di come, seppur la forma migliore sia ancora lontana, possa essere perfettamente arruolabile.

Infine, buone notizie anche da Lautaro Martinez, che è stato impiegato dal ct argentino meno di 90 minuti: un fatto certamente positivo per Inzaghi, che per una volta si è visto risparmiato il suo capitano negli impegni oltreoceano. E c’è di più: oltre ad aver giocato meno di un match intero sommando le due partite, il Toro con la Bolivia è entrato solo negli ultimi 5′ e ha così salvaguardato le energie nell’ostico impegno di La Paz (oltre 3600 metri di altitudine). La titolarità con il Milan, dunque, non sembra in discussione.

Insomma, chiusa la parentesi delle nazionali – senza particolari perdite – è tempo di tornare al lavoro sul fronte Inter: c’è un derby da preparare in soli due giorni.