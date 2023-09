Derby, l’Inter si affida al talismano Lautaro. E punta un record storico

Quando segna, l’Inter vince sempre. Lautaro Martinez è diventato una sentenza nei derby: 8 gol segnati, distribuiti in sei partite, e 6 vittorie su 6 quando la butta dentro. Se l’argentino trova la via della rete, per il Milan non c’è scampo. O almeno questo è accaduto nei sei precedenti, che i tifosi interisti si augurano diventino sette dopo sabato sera. Affidarsi al talismano, ma non solo. La squadra di Inzaghi punta anche a battere un record storico: i nerazzurri non sono mai riusciti a vincere cinque derby di fila tra tutte le competizioni. E ora sono a quattro…

Punto numero uno: consegnarsi nelle mani di Lautaro. Il capitano è il leader della squadra, oltre che il bomber famelico: già 5 centri in queste prime tre giornate di campionato. E quando il Toro vede rosso(nero), si scatena: 8 sigilli segnati al Milan, tutti gol che hanno contribuito a un successo nerazzurro. 6 su 6. In generale, il bottino complessivo dell’argentino contro il Diavolo è ottimo: 14 incontri giocati, 9 vinti, 3 persi e 2 pareggiati. Uno score niente male.

Ma come ricorda Sport Mediaset, questa non è l’unica statistica che potrebbe essere aggiornata dopo la sfida di sabato sera. L’Inter, infatti, è in una striscia di quattro derby vinti consecutivamente. Mai, nella sua storia, è riuscita a toccare quota a cinque (il Milan, invece, ne ha infilati sei di fila tra il maggio 1946 e l’aprile 1948). I nerazzurri erano già arrivati a questo punto in più occasioni: a cavallo tra il novembre 1932 e il marzo 1934, tra il gennaio 1943 e il febbraio 1945, tra il dicembre 1973 e il maggio 1974 e tra l’ottobre 2018 e il febbraio 2020. Ma il quinto successo non è mai stato portato a casa. Inzaghi, allora, ha un motivo in più per conquistare i tre punti: sfatare un tabù ed entrare, ancora, nella storia nerazzurra.