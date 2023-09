“Può ammazzare il campionato”: Stramaccioni indica l’anti-Napoli

Sta per giungere finalmente l’ora del derby tra Inter e Milan. Questo sabato alle 18.00, infatti, le due rivali si affronteranno a San Siro in un duello senza esclusione di colpi. Dopo aver raggiunto in solitaria la vetta della classifica grazie alle tre vittorie ottenute alle prime tre giornate di campionato, dalla sfida tra nerazzurri e rossoneri potrebbe venir fuori la prima capolista di questa stagione.

Ovviamente, nonostante il passo falso commesso nell’ultimo turno contro la Lazio, il Napoli rimane in pole tra le favorite allo scudetto, come ribadito da Andrea Stramaccioni nell’intervista sulle pagine de Il Mattino: “Anche senza Spalletti il Napoli resta un gradino sopra a tutti. Mi piacciono Inter e Milan. A seguire tutte le altre: le romane e la Juventus che non è al livello delle top come organico ma non ha le coppe. Eccellenti outsider possono essere Fiorentina e Atalanta”.

Per quanto riguarda il derby di sabato, l’ex allenatore nerazzurro si è sbilanciato in favore dalla formazione interista: “I derby a Milano ti danno una botta: un boost o un ridimensionare. Ma ci sono due allenatori esperti. Non credo che questo derby possa uccidere le ambizioni di una delle due, ma sarà importante. Anche se fra le due l’Inter ha ancora qualcosina in più“.

Secondo Stramaccioni, sulla base di quanto visto in questo avvio, l’Inter avrebbe anche le potenzialità per imporre presto il proprio dominio sulla Serie A: “L’unica squadra che può realmente insidiare il Napoli per quanto ha fatto vedere fino a oggi è l’Inter. Ha un modo di affrontare la gara opposto a quello che l’anno scorso le ha fatto disperdere tanti punti. E secondo me ha potenzialità per poter ammazzare il campionato se ingrana nel modo giusto”.