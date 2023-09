Non è stata particolarmente gradita da diversi tifosi la partenza di Edin Dzeko a costo zero della scorsa estate. Dopo un biennio da titolare quasi indiscusso, anche lo stesso centravanti bosniaco si sarebbe aspettato un’offerta importante da parte dell’Inter per il rinnovo, prima di accettare la corte spietata del Fenerbahce nei suoi confronti.

Eppure, secondo quanto raccontato dall’agente Mario Giuffredi, l’Inter un perfetto erede di Dzeko in realtà se lo ritrova già in casa. Il noto procuratore, nell’intervista per tuttomercatoweb, ha fatto riferimento al più piccolo della dinastia nerazzurra degli Esposito, vale a diro Francesco Pio. L’agente, infatti, cura gli interessi dei tre fratelli ed è convinto che prima o poi riusciranno a dimostrare a tutto il mondo le loro grandi qualità.

Così Giuffredi sugli Esposito: “Scherzando gli dico sempre una cosa: loro sono una banca. Tre giocatori giovani con quindici anni di carriera. Hanno le potenzialità per arrivare alla Nazionale maggiore, ma devono esprimerle tramite un percorso. Da loro mi aspetto grandi cose. Ho grande stima di questi ragazzi, mi aspetto tanto. E se faranno le cose per bene con grande umiltà e serietà raccoglieranno tante soddisfazioni”.

Questo, invece, il paragone tra Pio Esposito e Dzeko: “Pio Esposito sta facendo grandi cose e si è ritrovato a giocare in Under 21 dimostrando qualità enormi. È la fotocopia di Dzeko. Sentirete parlare molto di lui, così come di Sebastiano Esposito che è tornato ad essere un giocatore importante mostrando diversamente dal passato grande umiltà”.