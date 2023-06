Di ufficiale, per ora, c’è solo l’addio all’Inter a parametro zero. Ma direttamente dal ritiro della nazionale slovacca, Milan Skriniar ufficializza il suo trasferimento al PSG: “Cosa succederà al PSG lo vedremo, ma l’importante è che sto bene. Ho avuto un infortunio importante e ho provato a recuperare il tempo perso allenandomi anche quando la squadra riposava. Ora mi sento bene, ma il ritmo partita non puoi ritrovarlo senza giocare – ha raccontato Skriniar svelando poi un retroscena -. Nel match di ritorno contro il Porto ho giocato i minuti finali su una gamba sola perché era impossibile fare di più . Avrei voluto essere in campo dall’inizio, ma era impossibile e avrei rischiato un infortunio più grave. Adesso sto benissimo perché l’operazione mi ha rimesso in piedi. L’unica cosa di cui mi pento è di non aver deciso di farla prima. I medici francesi che hanno eseguito l’intervento a Bordeaux sono stati bravissimi e cinque settimane dopo, mi stavo già allenando”.

In chiusura, sulla finale di Champions League: “Purtroppo è stato un addio triste all’Inter e questa sconfitta ci disturberà per molto tempo. Siamo stati vicini a vincere il trofeo, abbiamo offerto un’ottima prestazione contro il City e avremmo meritato di più. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto durante la finale”.