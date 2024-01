A 35 anni compiuti è il portiere con il maggior numero di clean sheet tra i top 5 campionati europei. Yann Sommer a Milano, sponda Inter, ha trovato una nuova casa e lo racconta anche in un’intervista concessa al magazine Schweizer Illustrierten: “Ritornare in Svizzera prima o poi è sicuramente un’idea. Ritiro? Non ci penso ancora. Mi piace molto giocare, soprattutto adesso all’Inter con tutte le emozioni che questo comporta. Fisicamente e mentalmente sto bene”.

In un passaggio parla poi dei suoi idoli da bambino: “Ammiravo Pascal Züberbühler, Stefan Huber e Swen König. Anche Gianluigi Buffon. Penso che sia bello quando i bambini e i giovani mi vedono come un idolo”.