Per portarsi a casa un match complicato come Inter-Juventus, Simone Inzaghi ha dovuto impostare una partita di grandissima attenzione per tutti i 90 minuti, senza tralasciare alcun dettaglio dell’incontro. Il tecnico ha vissuto intensamente il match di San Siro, provando dalla panchina la stessa adrenalina se non maggiore rispetto a quella dei suoi ragazzi in campo.

In una delle prime rimesse laterali del derby d’Italia in favore dei bianconeri, come riportato da Dazn, l’allenatore nerazzurro è subito andato a catechizzare il raccattapalle, esortandolo a rallentare le operazioni. “Quando è loro, dalla a me”, è stata questa l’indicazione che Inzaghi ha trasmesso al ragazzo, quasi spaventato in viso dalla vigoria con cui il tecnico gli si era avvicinato.

Un precedente che ricorda per certi versi quanto avvenuto nel 2018. Anche in quel caso era stata protagonista una raccattapalle, lestissima a porgere ad Ivan Perisic il pallone per la battuta rapida e l’assist con le mani alla rete di Mauro Icardi nel match vinto per 3-0 contro il Verona.

In quel caso il croato ricambiò con un sorriso ed un ringraziamento alla ragazza su Instagram. Chissà invece se il raccattapalle di Inter-Juventus si sarà ripreso a due giorni di distanza dalla ferocia del Demone Inzaghi…