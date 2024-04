Inzaghi sul futuro: “A fine anno parleremo. Serve volontà comune”

Presente a Roma, nella Sala d’onore del Coni, alla cerimonia per ritirare il Premio Enzo Bearzot, Simone Inzaghi ha risposto anche a una domanda riguardante il suo futuro all’Inter. Queste le sue parole:

“Io posso dire quello che provo. L’Inter mi ha dato dato tanto in questi tre anni, perché abbiamo fatto un grandissimo percorso insieme, siamo cresciuti. Non dimentichiamo il percorso che abbiamo fatto con me: sono arrivato in un momento in cui la società aveva qualche problema, si perdevano giocatori importanti, c’erano in giro voci sul progetto, la squadra non sarà più forte, invece con la società e l’aiuto dei calciatori abbiamo fatto questo lungo percorso. Sono passati tre anni, abbiamo fatto tante partite, abbiamo vinto tanto, speriamo di vincere ancora. Io sto bene, ho una società forte alle spalle ed è normale che alla fine dell’anno ci siederemo, si parlerà con il direttore e con il presidente. Dovremo avere tutti una volontà e sicuramente non ci saranno problemi nel continuare questo percorso”.