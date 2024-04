Inzaghi perde un titolare: non si è allenato, in dubbio per Udine

Brutte notizie per Simone Inzaghi dopo l’ultimo allenamento in mattinata. Il tecnico dell’Inter, che per la trasferta di Udine ritroverà tra i convocati Marko Arnautovic di rientro da un lungo infortunio muscolare, potrebbe perdere un suo titolarissimo per infortunio.

Questa mattina, oltre a Stefan de Vrij che ha fatto slittare il suo rientro in gruppo a domani, anche Alessandro Bastoni non ha preso parte alla seduta. Il difensore ha accusato un affaticamento muscolare ed è ufficialmente in dubbio per Udinese-Inter. Nelle prossime 48 ore lo staff medico nerazzurro valuterà meglio le sue condizioni prima di una scelta definitiva sulla sua convocazione.

Prende quota la possibilità di vedere uno tra Carlos Augusto e Bisseck in campo dal primo minuto contro la formazione bianconera in caso di forfait di Bastoni.