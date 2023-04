Inzaghi cerca un risultato positivo in Coppa Italia per cambiare rotta

L’Inter ha un aprile molto fitto di impegni, con tante partite in pochi giorni. C’è poco tempo per recuperare e metabolizzare il risultato precedente. Tuttavia, al momento attuale, ciò potrebbe essere un vantaggio per gli uomini di Inzaghi, chiamati a una reazione nella semifinale d’andata di Coppa Italia, contro la Juventus.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, un risultato positivo questa sera sarebbe fondamentale per ritrovare entusiasmo in vista delle prossime due, delicatissime, trasferte, contro Salernitana e Benfica. Inzaghi non può più permettersi passi falsi e perdere stasera potrebbe complicare ulteriormente la sua posizione.

Il tecnico nerazzurro, pertanto, spera nella sfida di coppa, da sempre la sua specialità, per dare una scossa emotiva e tecnica ai suoi giocatori e per garantirsi ancora un futuro a Milano. Un trittico deludente di risultati nei prossimi impegni, infatti, potrebbe costringere la società nerazzurra a provvedimenti drastici.