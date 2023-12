Inzaghi STRACCIA il tabù Lazio: e i giornali esaltano la sua Inter

La vittoria contro la Lazio ha un sicuramente un sapore diverso per Simone Inzaghi. Non solo perché si tratta della sua ex squadra, ma anche perché è il primo successo allo Stadio Olimpico contro i biancocelesti da quando siede sulla panchina dell’Inter.

Un incubo che giunge al termine come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, merito della sua squadra: una “macchina”, che “sa sempre cosa fare”. Anche nelle difficoltà, scrive il Corriere dello Sport, l’Inter ha saputo aspettare “l’attimo fuggente”, trovando una vittoria fondamentale per allungare sulla Juventus.

Sintetico, ma esaustivo, il commento di Tuttosport, che evidenzia la prova collettiva dei nerazzurri: una prestazione, che “dà la dimensione dell’Inter”, capace di punire ogni minimo errore degli avversari.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 7 – “Finisce l’incubo Olimpico. Questa sfida per due anni è stata indifesta, invece ora hai contorni della fuga: l’Inter è una macchina, sa sempre cosa fare”.

Corriere dello Sport 7 – “Accerchiata all’inizio dal palleggio di Sarri, l’Inter ha aspettato l’attimo fuggente per colpire. Difende il primato con le unghie dell’orgoglio, allunga sulla Juve con la magnifica concretezza inzaghiana, con un attacco atomico e una difesa blindata. Tirannia”.

Tuttosport 7 – “Una prova di forza collettiva che dà la dimensione dell’Inter: alla prima palla utile segna, alla seconda chiude il match”.

Passione Inter 7 – “La Lazio parte forte e la sua squadra prova a giocare soprattutto di rimessa. La squadra cresce nella seconda metà del primo tempo e trova il vantaggio con la genialata di Lautaro. Nel secondo tempo la squadra prova ad abbassare il ritmo per gestire la pressione dei biancocelesti, per poi punire con grande killer instinct”.