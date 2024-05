Al termine di Inter-Lazio, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l’ultima gara casalinga a San Siro, a pochi minuti dalla premiazione per la vittoria dello Scudetto.

Queste le sue parole:

“Voglio godermi lo Scudetto insieme alla mia famiglia e a questo pubblico meraviglioso. Oggì è stato bellissimo. Festeggiamo dal 22 aprile e ci hanno fatto una festa incredibile. Quello successo dopo il Torino è stato bellissimo ed emozionante. Una cosa unica. Avevo vinto lo Scudetto da calciatore e dopo 24 anni da allenatore ed è stata una grande soddisfazione”.

“Cosa consiglio a un giovane allenatore? Non è semplice. Bisogna avere la fortuna di lavorare in società serie e organizzate. Io ho avuto la fortuna di trovarle alla Lazio e all’Inter. Persone serie e società sane che hanno sempre cercato di aiutare lo staff e i giocatori”.

“Mi sento di tranquillizzare i tifosi? Assolutamente sì. Io ieri ero con Marotta, Ausilio e Baccin. Penso abbia già parlato il direttore, per quel che mi riguarda posso solo che ringraziare Steven Zhang che con me è sempre stato un ottimo presidente. Mi ha supportato e sopportato ed è stato di grande aiuto. Io posso solo dire grazie”.

“Dal 22 aprile ho mollato e mi sono gustato questi giorni e queste feste. Sono stato di più in famiglia, che oggi è qua con me a festeggiare. Da quanto abbiamo raggiunto la vetta abbiamo mollato un po’ il pedale. Come è giusto che sia”.

“Tante volte il lavoro me lo porto a casa, ma ho la fortuna di avere una moglie che mi supporta quotidianamente. A lei piace il nome Demone? Ormai ci siamo abituati. Fa piacere, ma aldilà del soprannome è il rapporto che si è instaurato con i tifosi. Abbiamo vinto tanto e dobbiamo continuare a farlo”.