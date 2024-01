Inzaghi senza un altro TITOLARE a Firenze: le sue CONDIZIONI

Non sarà la solita Inter quella che scenderà in campo contro la Fiorentina. Non per volontà di Inzaghi, ma per contingenze esterne. Oltre agli squalificati Calhanoglu e Barella, infatti, il tecnico rinuncerà a un altro titolare per la sfida dell’Artemio Franchi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi farà a meno ancora una volta di Alessandro Bastoni, che ha saltato la sfida contro il Napoli per un affaticamento all’adduttore. Le sue condizioni però non preoccupano più di tanto.

Difatti, non c’è stato bisogno di svolgere esami specifici e sono state escluse lesioni muscolari. Bastoni, allora, sarà regolarmente in gruppo contro la Fiorentina, ma l’allenatore nerazzurro non sembra avere voglia di rischiarlo, a una settimana dalla delicatissima sfida con la Juventus.

Pertanto, è probabile che anche a Firenze al suo posto giochi ancora una volta Acerbi, con De Vrij a ricoprire il ruolo di centrale della difesa a 3.

L’opinione di Passione Inter

La gestione delle forze diventerà un fattore fondamentale da qui al termine della stagione, con tanti impegni complicati e decisivi sul cammino dell’Inter. La sfida con la Juventus è uno di questi e Inzaghi vuole arrivarci con tutta la rosa a disposizione. La scelta di Bastoni è comprensibile, ma rischiosa, perché cambiare tanto (anche se non del tutto per scelta) contro un avversario come la Fiorentina rischia di complicare molto la gara dei nerazzurri. Anche se, va detto, in difesa De Vrij e Acerbi si sono comportati molto bene con il Napoli.