Jindong Zhang annuncia: “Suning, inizia il quarto decennio dell’azienda e continueremo a crescere”

Sta per cominciare il quarto decennio di era Suning, azienda creata nel 1990 e capitanata da Jindong Zhang, chairman. Il patron, padre del presidente dell’Inter Steven, è stato intervistato da Chinanews.com per parlare dello sviluppo del progetto Suning, i cui numeri, in Cina e non solo, continuano a crescere in maniera vertiginosa.

“Stiamo per entrare nel nostro quarto decennio, che si preannuncia come il più impegnativo di tutti – esordisce Zhang -. Suning continuerà ad approfondire il lavoro della vendita al dettaglio, a costruire una piattaforma di creazione di ricchezza per gli imprenditori di tutto il mondo e a continuare a connettersi con un gruppo più ampio di partner internazionali. L’idea è quella di una piattaforma aperta, collaborativa e vantaggiosa per tutti”, ha poi concluso.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<