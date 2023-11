Verso Juve-Inter, ecco le date dei rientri dei nazionali

Juventus-Inter si avvicina e Inzaghi prosegue il percorso di avvicinamento alla partita con il gruppo attualmente a sua disposizione. Da oggi, però, il tecnico recupererà anche alcuni dei giocatori impegnati con le proprie nazionali durante la sosta.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi torneranno ad Appiano Gentile gli italiani (Darmian, Acerbi, Dimarco, Barella e Frattesi) e Asllani. Domani, invece, sarà il turno degli altri europei (Sommer, De Vrij, Dumfries, Arnautovic e Thuram), insieme a Carlos Augusto e Lautaro Martinez. Tornerà solo venerdì, invece, Sanchez, l’ultimo a riaggregarsi al gruppo.

L’opinione di Passione Inter

Rispetto alle precedenti soste, l’Inter ha un giorno in più per preparare la partita con la Juventus. Tempo che Inzaghi ha deciso di concedere ai giocatori per riposarsi, regalando, di fatto, 24 ore libere a tutti. D’altronde in questo momento è importante arrivare ai prossimi impegni con le energie fisiche e mentali al massimo delle possibilità.