Allegri: “Inter favorita, lo hanno detto loro!”. Poi RISPONDE a Marotta

Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa Juventus-Inter, gara in programma domani sera allo Stadium alle 20:45. E non poteva mancare, anche stavolta, il riferimento al ruolo di favorita per lo scudetto.

INTER FAVORITA – Per noi domani è una partita molto importante, una tappa che fa parte di un percorso di crescita. Sarà bella da giocare perché giochiamo contro la prima della classe, contro quelli che sono i favoriti per lo scudetto: lo hanno detto loro stessi, non credo sia una novità. Loro sono forti e molto più pronti di noi. Non credo che si siano arrabbiati per quello che dico, lo hanno dichiarato loro che l’obiettivo numero uno è lo scudetto, mentre il nostro è tornare a giocare la Champions“.

INZAGHI – “Simone sta facendo un ottimo lavoro, l’anno scorso hanno fatto un’annata importante, quest’anno è in testa al campionato e ha già passato il turno in Champions: i numeri sono tutti dalla sua. È una squadra che concede poco, solo due volte sono stati raggiunti quando sono passati in vantaggio“.

MAROTTA – “Ha detto che sono un grande comunicatore? Non so se fosse un complimento o una punzecchiatura, dico che il direttore sta facendo un ottimo lavoro all’Inter, così come lo ha fatto alla Juventus insieme ai dirigenti che c’erano e agli allenatori che ha avuto. E anche Marotta è un buon comunicatore…“.

CORSA SCUDETTO – “Non è limitata a Inter e Juve, anche perché l’Inter rimane la favorita e poi ci sono Milan e Napoli che possono lottare per lo scudetto. Noi dobbiamo proseguire un percorso, guardando la quinta in classifica a che distanza è“.

INFORTUNATI – “Rientra Alex Sandro. Locatelli si è allenato negli ultimi tre giorni, domani valuterò se farlo partire titolare o dalla panchina“.

FORMAZIONE – “Chiesa è tornato dalla nazionale facendo buone partite. Vlahovic, Kean e Milk stanno tutti bene: deciderò fra loro tre chi sarà il centravanti“.