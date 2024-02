Non è arrivato il gol, ma la prestazione di Lautaro Martinez è stata preziosa anche Inter-Juventus. E da vero capitano, il Toro ha commentato la gara dei nerazzurri ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

VITTORIA – “Per noi oggi era una grande opportunità per il nostro percorso, credo che abbiamo fatto un’ottima gara a livello di gioco, personalità e riaggressione. Abbiamo messo in difficoltà la Juventus, una squadra che gioca dietro e cerca la ripartenza. Abbiamo visto tantissimi video e li abbiamo analizzati”.

CAPITANO – “Avere la fascia in braccio è un motivo in più, sono diverse responsabilità. Ma credo di aver fatto sempre il massimo per l’Inter, son tante cose che mi porto dentro da quando sono bambino. Il gruppo è la cosa più importante, sia l’anno scorso che quest’anno abbiamo creato un ottimo gruppo. Sono molto contento di stare qui, di allenarmi con loro, di crescere con questi compagni, di conquistare gli obiettivi che abbiamo con questa squadra”.

RINNOVO – “Rinnovo? Non ci sono novità, sentiamo il direttore e quello che dice lui va bene. Confermo anche io, stiamo parlando, sicuramente non è facile. Ma cercheremo l’accordo e siamo sulla strada giusto. Ci sono tante partite ravvicinate e io sono concentrato sul campo, ho ancora due anni di contratto e io e la mia famiglia siamo felici all’Inter. Non c’è da essere preoccupati”.