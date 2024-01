Lautaro MEGLIO di Haaland: è CACCIA alla scarpa d’oro

Lautaro Martinez è tornato in campo dopo alcune partite di assenza e ha ripreso da dove aveva terminato: facendo gol. Il Toro ha inaugurato il suo 2024 con la 16a rete stagionale del suo campionato in 17 partite

Uno score eccezionale per il capitano nerazzurro, che con questo ritmo può anche pensare di ambire alla Scarpa d’oro. Lautaro si trova attualmente al 6° posto, davanti ad Haaland. In vetta alla classifica, invece, c’è Harry Kane con 21 reti. Va ricordato come il coefficiente sui gol varia a seconda del campionato in cui si gioca.

Ecco la classifica aggiornata: