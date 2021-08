Lautaro, settimana prossima incontro per il rinnovo, l’agente: “Vuole solo l’Inter”

Buone notizie per i tifosi nerazzurri

In mezzo a tanto buio per i tifosi nerazzurri, con gli addii di Conte, Hakimi e Lukaku in pochissimo tempo, uno spiraglio di luce: il possibile imminente rinnovo di Lautaro Martinez. Per la prossima settimana infatti, come confermato dallo stesso agente del calciatore, Alejando Camano, è in programma un incontro con la società per intavolare le trattative per il prolungamento del contratto.