C’è ancora distanza tra l’Inter e la richiesta di Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto. Nonostante la volontà di rimanere del giocatore, ribadita da più parti in diverse occasioni, l’accordo economico non è così vicino. E i nerazzurri vogliono serrare i tempi.

Ecco perché, come riferito da Sky Sport, la dirigenza dell’Inter avrà a breve un nuovo incontro con l’agente del giocatore, Alejandro Camano. Il nuovo appuntamento avverrà entro le prossime 48 ore, con Baccin e il procuratore che si confronteranno per capire se ci sono margini per avvicinare la domanda all’offerta.

Attualmente Lautaro guadagna 6 milioni di euro e diverse fonti riportano di una richiesta da 12, a salire nei prossimi anni. La proposta dell’Inter non può spingersi a tanto e, sempre secondo Sky, sarebbe di circa 4 milioni in meno.