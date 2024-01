Lautaro prosegue la sua MARCIA e fissa il DOPPIO OBIETTIVO

L’Inter vince e Lautaro Martinez segna il gol decisivo. Un binomio che sembra ormai inscindibile e che ha permesso ai nerazzurri di riconquistare la vetta della classifica di Serie A prima dello scontro diretto con la Juventus. E anche domenica sera a San Siro, il Toro vorrà proseguire la sua marcia.

L’attaccante argentino, infatti, è arrivato a quota 19 gol in 19 partite giocate in Serie A. Una media mostruosa, che lancia il capitano dell’Inter a caccia del record di 36 gol in un singolo campionato, detenuto in coppia da Immobile e Higuain. L’aritmetica non mente e il traguardo è raggiungibile.

Se il record personale è un obiettivo, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ce n’è un altro, di squadra, ancora più importante che risuona nelle orecchie del Toro: la vittoria dello Scudetto e la conquista della seconda stella. Si tratta dell’obiettivo dichiarato da tutta la dirigenza e sul quale è pienamente focalizzato anche Lautaro. D’altronde sarebbe un traguardo storico, nonché il suo primo campionato vinto con la fascia da capitano al braccio.