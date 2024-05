Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Lazio, Lautaro Martinez ha parlato dell’imminente premiazione per la vittoria dello Scudetto, ma anche della situazione societaria e del suo rinnovo di contratto.

Queste le sue parole:

“Sono pronto a sollevare la coppa. Non vedevo l’ora che arrivasse questo giorno speciale, perché c’è la mia famiglia e i tifosi. Era l’ultima partita in casa e volevamo vincere, ma abbiamo affrontato una squadra che lotta per la Champions. Abbiamo fatto un’ottima gara”.

“Sinceramente una serata come questa non me l’aspettavo. Però abbiamo lavorato tanto e ci siamo meritati lo scudetto e dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto” .

“Pianto nel derby? In quella partita c’era il rammarico di essere eliminati in Coppa Italia e in Champions League, di aver perso la finale. Fare un percorso di 38 gare e arrivare sopra a tutti è difficile. Merito del lavoro, del sacrificio e dell’umiltà. Dobbiamo continuare così”.

“Zhang? Sono loro che cercano di gestire quella cosa. Noi ci occupiamo del campo. Oggi dobbiamo goderci la festa con le nostre famiglie e il nostro pubblico”.

“Rinnovo? Adesso non so che succederà, sicuramente in questa settimana dobbiamo cercare di trovare un accordo”.