Lautaro: “Mai vissuta una partita così”. Poi APRE al rinnovo

Lautaro Martinez ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Benfica in Champions League. Il Toro si è mostrato soddisfatto nonostante non sia riuscito a segnare. L’argentino ha anche aperto al suo rinnovo con i nerazzurri.

Queste le sue parole:

VITTORIA – “Per noi era una partita molto importante, oggi affrontavamo un avversario già incontrato la scorsa stagione. Siamo contenti perché era importante vincere”.

PORTA STREGATA – “Non mi era mai capitata una partita così, ma dobbiamo migliorare tanto. Dobbiamo continuare così”.

RINNOVO – “Rinnovo entro quest’anno? Sì speriamo, il procuratore sta lavorando con la società. Io do sempre il massimo, io e la mia famiglia stiamo bene qui, non c’è motivo per cambiare”.