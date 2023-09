Lautaro, arriva il riposo: in panchina per 90′ con la Salernitana?

Lautaro Martinez è parso uno dei giocatori più provati dell’Inter nella sfida contro il Sassuolo. D’altronde, il capitano nerazzurro è partito sempre titolare fino ad oggi, con in mezzo anche gli impegni con la nazionale argentina. Per questo motivo, contro la Salernitana dovrebbe partire dalla panchina.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non è detto che il Toro riesca a godersi un riposo totale nella sfida dell’Arechi. Una sua permanenza in panchina per tutta la gara sarebbe abbastanza sorprendente. Nella scorsa stagione, infatti, non è mai successo che Lautaro non giocasse almeno un minuto delle gare in cui era a disposizione, giocando in tutte e 57 le gare dell’Inter.

L’opinione di Passione Inter

L’ingresso in campo o meno di Lautaro Martinez dipenderà molto anche dall’andamento della partita dell’Arechi. Se l’Inter saprà mettere in cassaforte il risultato molto presto, allora Inzaghi potrebbe pensare anche di far riposare completamente il suo attaccante. Altrimenti, rinunciare alla qualità dell’argentino appare molto difficile.