Le formazioni UFFICIALI di Inter-Fiorentina: Inzaghi ne cambia 4

Tutto pronto a San Siro per Inter-Fiorentina, gara valida per la 24a giornata di Serie A. I nerazzurri tornano a giocare davanti al proprio pubblico e sono chiamati a una reazione importante dopo la brutta sconfitta subita proprio in casa dei toscani. Un’occasione resa ancor più ghiotta dal pareggio del Napoli, con la possibilità di portarsi a -1 in classifica.

Inzaghi sceglie di apportare alcuni cambi rispetto alla sfida di giovedì, con Pavard di nuovo in campo, insieme ad Acerbi, che torna titolare dopo il lungo infortunio. Darmian e Carlos Augusto sostituiranno Dumfries e Dimarco, rispettivamente squalificato e influenzato. C’è Barella in mezzo al campo, mentre è confermata la coppia Thuram-Lautaro Martinez davanti.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina: