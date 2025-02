FORFAIT dell’ultimo minuto: Inzaghi lo perde per Inter-Fiorentina

Gara delicatissima per l’Inter, che a distanza di pochissimi giorni affronta di nuovo la Fiorentina, questa volta a San Siro. I nerazzurri sono chiamati a vendicare la sconfitta bruciante del Franchi, arrivata con un secco 3-0. Non solo: con i 3 punti, la squadra di Inzaghi accorcerebbe anche sul Napoli, che ieri ha pareggiato in casa con l’Udinese.

Il tecnico, però, dovrà rinunciare a un paio di elementi preziosi della sua rosa, sebbene entrambe le assenze fossero annunciate. Dumfries è squalificato, mentre Dimarco è ancora vittima dell’influenza, con Carlos Augusto al suo posto.

Per l’esterno italiano, però, sembrava esserci quantomeno l’ipotesi della panchina, ma non sarà così. Dimarco ha dato forfait all’ultimo minuto e non risulta neppure tra i convocati per la sfida di stasera, come confermato dalla distinta ufficiale.